الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
إيقاف 6 أشخاص متهمين بالانتماء إلى «داعش» في النمسا

1 يونيو 2026 01:27

فيينا (وام)

نفذت قوات الأمن النمساوية مداهمات أسفرت عن توقيف ستة أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ونشر مواد دعائية متطرفة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والتستر على أنشطة مرتبطة بالإرهاب.
وقامت قوات الأمن بتفتيش 14 منزلاً، بمشاركة جميع مكاتب الولايات التسع المعنية بأمن الدولة ومكافحة التطرف، وتم ضبط خمسة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 45 عاماً، وفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، وصادر المحققون أدلة كثيرة تشمل هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة وأسطوانات تخزين بيانات ووثائق وسكاكين قتالية. وقالت سيلفيا ماير، مديرة جهاز أمن الدولة والاستخبارات الداخلية «DSN»، إن هذه الإجراءات تعتبر عنصراً هاماً في مكافحة التطرف والإرهاب، وأشارت إلى تسارع وتيرة التطرف عبر الإنترنت.

