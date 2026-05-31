الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
البحرين: النيابة العامة تأمر بحبس 41 متهما في قضية تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني

شعار النيابة العامة في البحرين
31 مايو 2026 22:54

باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين، أن التنظيم، المشكل من أعضاء بالمجلس العلمائي المنحل، سعى لتسهيل تدخل النظام الإيراني في شؤون مملكة البحرين عبر الهيمنة على المنابر الدينية، ونشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر، وإرهاب رجال الدين المعارضين لتوجهاتهم.

وأوضح أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في جرائم ماسة بأمن البلاد وجرائم مالية، شملت جمع الأموال لدعم التنظيم وتحويل بعضها لمنظمات إرهابية في إيران والعراق ولبنان، بينما استغل بعض المتهمين جزءا من تلك الأموال لمنافع شخصية كشراء العقارات والمصوغات والسيارات، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة تمهيدا لإصدار بيان بالنتائج النهائية فور انتهائها.

المصدر: وام
