الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يرغب في تقدم محادثات السلام قبل الشتاء

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
1 يونيو 2026 00:43

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يرغب في المضي قدما في المحادثات الرامية إلى إحلال السلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء.
وتوقفت المحادثات، التي توسطت فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.
وكثفت أوكرانيا ​حملة من الضربات متوسطة وطويلة المدى داخل روسيا، تستهدف بالأساس ​قطاع ‌النفط الروسي.
وقال زيلينسكي لبرنامج (فيس ذا نيشن) على ⁠شبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية الأميركية "بدأ الأمر ​في ديسمبر 2025، عندما بدأت روسيا تفقد زمام المبادرة في ساحة المعركة".
وأضاف زيلينسكي "لذا، لدينا الآن هذه الفترة الزمنية قبل الشتاء... قبل الشتاء، نحتاج إلى إيجاد طريقة.. طريقة دبلوماسية للجلوس والتحدث".
وقال زيلينسكي إن هناك أيضا مجالا لإجراء ​مفاوضات بتنسيق من أوروبا أو محادثات ثنائية مع روسيا.
وفي تعليقاته لبرنامج (فيس ذا نيشن)، قال زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة من ​الولايات المتحدة في توفير صواريخ الدفاع ‌الجوي ⁠في ظل ‌غياب برنامج أوروبي للدفاع الصاروخي.
وتابع "نحتاج إلى ‌دعم من الولايات المتحدة حتى تحين اللحظة التي ننتج فيها نظامنا الأوروبي المضاد للصواريخ الباليستية".
وأضاف أن ⁠أوكرانيا تأمل في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تكنولوجيا الطائرات ​المسيرة المشتركة، إذ تستطيع كييف تقديم خبرتها المكتسبة من إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ.
وقال "لدينا بالفعل اتفاقيات بشأن الطائرات المسيرة.. نعد الآن لاتفاقية كبيرة بشأن الطائرات المسيرة مع الاتحاد الأوروبي، وآمل أن نتوصل إلى ​مثل هذه القرارات مع الشركاء الأميركيين. وأنا أعول على ذلك".

أخبار ذات صلة
رومانيا تعلن تحديد منشأ مسيّرة ارتطمت بمبنى سكني
روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الليلي
المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
محادثات السلام
روسيا
آخر الأخبار
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يرغب في تقدم محادثات السلام قبل الشتاء
1 يونيو 2026
أشعة سينية للصدر
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يكشف هشاشة العظام من صور أشعة سينية للصدر
1 يونيو 2026
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته
اليوم 23:55
رئيس الدولة ورئيس صربيا يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس صربيا يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية
اليوم 23:29
شعار النيابة العامة في البحرين
الأخبار العالمية
البحرين: النيابة العامة تأمر بحبس 41 متهما في قضية تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني
اليوم 22:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©