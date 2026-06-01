بدء التصويت في انتخابات إثيوبيا البرلمانية

انطلق التصويت اليوم الاثنين في الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء آبي أحمد بأغلبية المقاعد.

ولوحظ انتشار عسكري كثيف في العاصمة، أديس أبابا.

وبدأت طوابير طويلة بالتشكل قبل موعد فتح مراكز الاقتراع عند الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، مع توافد الناخبين بحماس للإدلاء بأصواتهم وإسماع صوتهم.

ويصوت الإثيوبيون لاختيار أكثر من 500 عضو في مجلس النواب، قبل أن يتولى هؤلاء الأعضاء لاحقاً التصويت على اختيار رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يحصد حزب الازدهار برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أغلبية المقاعد، مما يمهد الطريق أمامه للاحتفاظ بمنصبه لولاية جديدة.