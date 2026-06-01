الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بدء التصويت في انتخابات إثيوبيا البرلمانية

ناخبة تصوت في مركز الاقتراع شلا بارك في أديس أبابا.
1 يونيو 2026 09:46

انطلق التصويت اليوم الاثنين في الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء آبي أحمد بأغلبية المقاعد.

ولوحظ انتشار عسكري كثيف في العاصمة، أديس أبابا.

وبدأت طوابير طويلة بالتشكل قبل موعد فتح مراكز الاقتراع عند الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، مع توافد الناخبين بحماس للإدلاء بأصواتهم وإسماع صوتهم.

ويصوت الإثيوبيون لاختيار أكثر من 500 عضو في مجلس النواب، قبل أن يتولى هؤلاء الأعضاء لاحقاً التصويت على اختيار رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يحصد حزب الازدهار برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أغلبية المقاعد، مما يمهد الطريق أمامه للاحتفاظ بمنصبه لولاية جديدة.

 

المصدر: وكالات
