الأخبار العالمية

رئيسة مقدونيا الشمالية تشيد بجهود ومبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام

1 يونيو 2026 13:52

أشادت فخامة غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، بالدور الذي يقوم به المجلس العالمي للتسامح والسلام، والبرلمان الدولي للتسامح والسلام، في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش وترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كجسر للتفاهم بين الشعوب والدول.

 

جاء ذلك خلال استقبال فخامتها وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، المشارك في أعمال الجلسة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس، وذلك في العاصمة سكوبيا، بحضور عدد من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية الدولية المشاركة في الجلسة.

 

ورحبت فخامة الرئيسة بالوفود المشاركة، مؤكدة أن السلام والتسامح والحوار باتت ضرورة إنسانية وسياسية لمواجهة تصاعد النزاعات والتوترات في العالم.

 

وأشارت إلى زيارتها السابقة لدولة الإمارات ومشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، معربة عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، ومشيدة بما شاهدته من تجربة تنموية تجمع بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التكنولوجيا والحداثة.

 

من جانبه، ألقى معالي أحمد بن محمد الجروان، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لفخامة رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، على حفاوة الاستقبال واهتمامها بإنجاح أعمال الجلسة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، مؤكداً أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قيم السلام والحوار والتفاهم بين الشعوب، ودعم الجهود البرلمانية والدبلوماسية الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار الدوليين.

 

كما تطرق الجروان إلى الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دول الخليج العربية والدول المجاورة، مؤكداً رفض المجلس العالمي للتسامح والسلام أي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمن المدنيين والمنشآت الحيوية، ومشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي وأهمية حماية حرية الملاحة الدولية وفتح مضيق هرمز، كما دعا الى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة والعالم.

 

وتناقش الجلسة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، المنعقدة في سكوبيا، عدداً من القضايا المرتبطة بتعزيز التسامح والسلام، ودور البرلمانات في صياغة سياسات مستقبلية تدعم التعايش والاستقرار والتنمية المستدامة.

المصدر: وام
المجلس العالمي للتسامح والسلام
