الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

1 يونيو 2026 14:06

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة، العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية، واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

 

وحذر رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، من خطورة تمادي إسرائيل في جرائم الحرب والانتهاكات التي تقوم بها، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وإلزام إسرائيل بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

 

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي ودعمه الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومساندة الجهود كافة التي تبذلها مؤسسات الدولة اللبنانية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

المصدر: وام
لبنان
البرلمان
البرلمان العربي
إسرائيل
