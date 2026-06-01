الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
أمين عام مجلس التعاون يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
1 يونيو 2026 22:01

أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول، وانتهاكاً سافراً لسيادة دولة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.
وقال معاليه في بيان له: إن مواصلة هذه الاعتداءات العدوانية تعكس نهجاً إيرانياً مرفوضاً، يقوض جميع الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد معاليه على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفاً موحداً وثابتاً إلى جانب دولة الكويت، وتدعم بشكل كامل جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها.

المصدر: وام
مجلس التعاون الخليجي
جاسم محمد البديوي
الكويت
الاعتداء الإيراني
إيران
«الإمارات للدواء» تعلن سحب منتجين من مبيد الحشرات «Goodbye All Insects»
«لجنة رعاية المواهب» تستهدف إعداد 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام
«كوكاكولا أرينا» يستضيف أول مباراتين في نهائي الدوري الأدرياتيك للسلة
نجوم العالم يختارون الإمارات لإجراء الفحوصات الطبية لمونديال 2026
6 دول تشارك في مونديال «هوكي الجليد» بالعين
