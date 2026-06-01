الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين في فلسطين بلغ مستويات غير مسبوقة

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
2 يونيو 2026 01:33

نيويورك (الاتحاد)

أفاد مقررو الأمم المتحدة بأن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2026. جاء ذلك في بيان أصدره مقررو الأمم المتحدة أمس، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى أن «ما لا يقل عن 13 فلسطينياً قُتلوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر، وكل من أعداد القتلى والجرحى تجاوزت أرقام السنوات السابقة». وحذّر المقررون من «تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمخاطر الوجودية التي يشكلها ذلك على بقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها». وجاء في البيان: «أصبحت الهجمات التي تنفذها الحركة الاستيطانية بدعم وموافقة من إسرائيل، شكلاً يومياً من العنف في حياة الفلسطينيين، وقد أدى هذا الوضع إلى خلق حالة من الخوف وعدم اليقين وانعدام الثقة العميق، وأفضى حتماً إلى التهجير القسري للسكان الأصليين». وأشار البيان إلى «تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها الإسرائيليون الذين استولوا على أراضٍ فلسطينية، والذين يمارسون هذا العنف في الأراضي التي يوجدون فيها بصورة غير قانونية من دون التعرض للعقاب».

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يطلق «عملية برية مركزة» في جنوب لبنان
تصاعد الهجمات الإسرائيلية في مختلف مناطق غزة
المستوطنين
إسرائيل
الأمم المتحدة
فلسطين
آخر الأخبار
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: مساعٍ إيرانية ممنهجة لزعزعة الاستقرار وتغذية الصراعات
2 يونيو 2026
هبوط مقاتلة حربية على سَطْحِ حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: قصف مواقع رادار وقيادة وتحكم بالمسيرات في إيران
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على موقع في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يطلق «عملية برية مركزة» في جنوب لبنان
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في وقت سابق على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الهجمات الإسرائيلية في مختلف مناطق غزة
2 يونيو 2026
صقر غباش
الأخبار العالمية
صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في زيارة رسمية إلى صربيا
2 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©