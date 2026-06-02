الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
زلزال قوي يضرب قبالة سواحل منطقة "كالابريا" الإيطالية

زلزال قوي يضرب قبالة سواحل منطقة "كالابريا" الإيطالية
2 يونيو 2026 08:00

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل منطقة كالابريا الإيطالية في وقت مبكر من صباح اليوم، وشعر به السكان حتى مدينة نابولي، وكان مركزه في البحر التيراني قبالة مدينة كوزنسا، على بعد نحو 240 كيلومتراً جنوب شرق نابولي.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين بأن الهزة كانت على عمق 250 كيلومتراً، وشعر بها سكان منطقة كالابريا بأكملها، ووصل تأثيره إلى منطقة فيزوف القريبة من نابولي شمالاً، وإلى منطقة بازيليكاتا شرقاً، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية، لكن عمليات التحقق والتقييم ما زالت جارية.

المصدر: وام
زلزال
إيطاليا
