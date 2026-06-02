الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيسة وزراء الدنمارك تضمن ولاية ثالثة بعد اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي

رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن
2 يونيو 2026 09:09

ضمنت مته فريدريكسن ولاية ثالثة كرئيسة لوزراء الدنمارك بعد التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، وذلك بعد نحو عشرة أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

وستقود فريدريكسن، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حكومة جديدة من يسار الوسط تتألف من أربعة أحزاب.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أبلغت فريدريكسن الملك فريدريك العاشر عزمها تشكيل ائتلاف يضم حزبها الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الشعب الاشتراكي، وحزب "فينسترا" الليبرالي اليميني، وحزب "المعتدلين" الوسطي.

أخبار ذات صلة
الاستخبارات الدنماركية تحذر من تصاعد التهديدات المرتبطة بطهران
ملك الدنمارك يكلّف حزباً جديداً بتشكيل الحكومة

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الدنماركي: "قام جلالة الملك بعد ذلك بدعوة رئيسة الوزراء القائمة بالأعمال مته فريدريكسن لتشكيل مثل هذه الحكومة".

ومن المقرر أن تعرض فريدريكسن أولويات الحكومة الجديدة اليوم، على أن يقدم الوزراء الجدد إلى الملك غداً.

الدنمارك
آخر الأخبار
«الهاتريك الوحيد» يكشف حصاد «الكالشيو الهزيل» بين كبار أوروبا
الرياضة
«الهاتريك الوحيد» يكشف حصاد «الكالشيو الهزيل» بين كبار أوروبا
اليوم 12:15
حنان مطاوع: «هيروشيما» نقلة نوعية
الترفيه
حنان مطاوع: «هيروشيما» نقلة نوعية
اليوم 12:14
سبيرز وويمبانياما في مواجهة نيكس وحلم الـ53 عاماً
الرياضة
سبيرز وويمبانياما في مواجهة نيكس وحلم الـ53 عاماً
اليوم 12:12
أوساكا بعد مغادرة «رولان جاروس»: متحمسة لرؤية ابنتي
الرياضة
أوساكا بعد مغادرة «رولان جاروس»: متحمسة لرؤية ابنتي
اليوم 12:01
«بيورهيلث» تدشِّن حرماً لجامعة نيقوسيا في العاصمة اليونانية أثينا
علوم الدار
«بيورهيلث» تدشِّن حرماً لجامعة نيقوسيا في العاصمة اليونانية أثينا
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©