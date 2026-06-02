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ترامب سيحضر مجدداً عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
2 يونيو 2026 23:07

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه المشاركة وإلقاء كلمة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أعيدت جدولته الشهر المقبل، وذلك إثر حادث إطلاق نار اضطره لمغادرة الحفل في أبريل.
وأشاد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بقرار الرابطة إعادة تنظيم العشاء في 24 يوليو، واصفا إيّاه بأنه "دليل على القوّة والصلابة".
وكان منظمو عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أعلنوا الثلاثاء عن إعادة جدولة الحفل الذي حاول مسلح اقتحامه أثناء حضور الرئيس الأميركي.
وكان ترامب أُخرج من الفندق في وسط واشنطن في 25 أبريل، بعد سماع إطلاق نار عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال.
وقالت رئيسة الرابطة ويجيا جيانغ في رسالة إلى الأعضاء "يسرّني أن أعلن أنّنا سننظّم عشاء آخر في واشنطن العاصمة يوم الجمعة 24 يوليو".
وأضافت "لن نسمح للعنف بأن يقول الكلمة الأخيرة، خصوصا في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة وكل ما تمثّله".

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المصدر: وكالات
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