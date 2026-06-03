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الاتحاد الأوروبي يطلق أكبر خطة في تاريخه لمواجهة حرائق الغابات

الاتحاد الأوروبي يطلق أكبر خطة في تاريخه لمواجهة حرائق الغابات
3 يونيو 2026 08:29

 يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق أكبر حملة استجابة منسقة لمكافحة حرائق الغابات في تاريخه، تحسباً لموسم صيف 2026 ومع تزايد مخاطر اندلاع الحرائق في عدد من الدول الأوروبية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن نحو 800 رجل إطفاء من 14 دولة سيُرسلون إلى المناطق الأكثر عرضة للحرائق في قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، إلى جانب وضع 22 طائرة وخمس مروحيات في حالة جاهزية دائمة.

وأكدت أن هذه الجهود تجسد التضامن الأوروبي، حيث تُنسق وتُمول عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، بدعم من مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ.

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كما يعتزم الاتحاد إنشاء محطة إطفاء إقليمية في قبرص لتعزيز سرعة الاستجابة لحرائق الغابات في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك بعد أن التهمت حرائق الغابات أكثر من مليون هكتار في أوروبا خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل وفقا لتقرير المناخ الأوروبي.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
حرائق الغابات
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