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العاصفة "جانجمي" تتسبب في إلغاء مئات الرحلات وتحذيرات من فيضانات بطوكيو

العاصفة "جانجمي" تتسبب في إلغاء مئات الرحلات وتحذيرات من فيضانات بطوكيو
3 يونيو 2026 09:16

تسببت العاصفة الاستوائية "جانجمي" في هطول أمطار غزيرة وارتفاع مخاطر الفيضانات في مناطق شرق ووسط اليابان مع تحركها نحو منطقة طوكيو اليوم "الأربعاء".

وأدت الأمطار الغزيرة إلى شلل حركة المرور في شوارع المدينة، وألغيت مئات الرحلات الجوية وتعرضت خدمات القطارات للتعليق أو التأخير.

وذكرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 5 آلاف منزل.

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من جهتها قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن العاصفة الاستوائية "جانجمي" تضرب شرقي مدينة شيما وتتحرك نحو الشمال الشرقي، مصحوبة برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة.

وأصدرت الهيئة أعلى مستوى من التحذيرات الخاصة بالفيضانات في عدد من المناطق بوسط وشرق اليابان، داعية السكان المقيمين على ضفاف الأنهار وفي المناطق المعرضة للخطر إلى الانتقال إلى مناطق مرتفعة حفاظاً على سلامتهم.

 

المصدر: وام
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