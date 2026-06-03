حرائق الغابات تلتهم أكثر من 3 آلاف هكتار شرق باكستان

تسببت حرائق الغابات، التي أججتها موجة حر شديدة، في تدمير نحو 3037 هكتاراً من الغابات الطبيعية في 25 موقعاً بمنطقة كوتلي ساتيان شرق باكستان.

وأظهرت بيانات أقمار صناعية أضراراً واسعة في غابات صنوبر "شير"، التي تؤدي دوراً مهماً في حماية الأحواض المائية المرتبطة بنهري السند وجيلوم وفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



وحذر خبراء من تداعيات بيئية واسعة للحريق، تشمل الإضرار بالحياة البرية وتدمير الشتلات الفتية وانتشار النباتات الغازية، فيما لا تزال النيران نشطة في بعض المناطق بفعل الرياح الحارة والقوية.