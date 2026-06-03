الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"العالمية للأرصاد" تتوقع ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة

"العالمية للأرصاد" تتوقع ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة
3 يونيو 2026 10:16

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من حدوث ظاهرة النينيو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت المنظمة إلى أن ظاهرة النينيو ​هي ارتفاع دوري في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين تسعة أشهر و12 شهراً.

أخبار ذات صلة
منتخب إيران يحسم موقفه من المشاركة في مونديال 2026
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» توقّع اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

وتوقعت درجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء العالم ‌من يونيو حتى ⁠أغسطس المقبل وربما تستمر الظاهرة حتى نوفمبر.

وقالت ‌سيليسي ساولو الأمينة العامة للمنظمة إن ظاهرة النينيو ⁠قد تكون قوية، مما سيؤدي ​إلى تفاقم الجفاف وهطول الأمطار ⁠الغزيرة وزيادة مخاطر موجات الحرارة سواء على اليابسة أو في المحيط.

المصدر: وام
آخر الأخبار
منتخب إيران يحسم موقفه من المشاركة في مونديال 2026
الرياضة
منتخب إيران يحسم موقفه من المشاركة في مونديال 2026
اليوم 11:59
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» توقّع اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» توقّع اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
اليوم 11:48
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
اليوم 11:25
هالاند ولوكا زيدان وشوبير يتصدّرون قائمة لاعبين على خُطى الآباء في المونديال
الرياضة
هالاند ولوكا زيدان وشوبير يتصدّرون قائمة لاعبين على خُطى الآباء في المونديال
اليوم 11:20
دبي
الأخبار العالمية
"غرف دبي" تبحث مع رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية تعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©