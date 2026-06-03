الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الطيران المدني" بالكويت: تفعيل خطة الطوارئ إثر استهداف مطار الكويت الدولي وتعليق الرحلات حتى إشعار آخر

"الطيران المدني" بالكويت: تفعيل خطة الطوارئ إثر استهداف مطار الكويت الدولي وتعليق الرحلات حتى إشعار آخر
3 يونيو 2026 10:06

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت، اليوم الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى (تي1) لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية.
وقال عبد الله الراجحي، المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني الكويتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الجهات المختصة باشرت التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعتمدة لضمان سلامة العاملين والمسافرين وتأمين مرافق المطار.

وأضاف أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية.

أخبار ذات صلة
قرقاش: في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين.. لا بدّ من موقف خليجي صلب وموحّد ومتماسك
قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ وعدد من المسيّرات الإيرانية

وأوضح أن الفرق الفنية والمختصة باشرت أعمال المعاينة والتقييم الشامل للأضرار التي لحقت بالمرافق والمنظومات التشغيلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وإعادة تأهيلها.

المصدر: وام
طائرات مسيرة
إيران
الكويت
آخر الأخبار
قرقاش: في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين.. لا بدّ من موقف خليجي صلب وموحّد ومتماسك
علوم الدار
قرقاش: في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين.. لا بدّ من موقف خليجي صلب وموحّد ومتماسك
اليوم 12:01
منتخب إيران يحسم موقفه من المشاركة في مونديال 2026
الرياضة
منتخب إيران يحسم موقفه من المشاركة في مونديال 2026
اليوم 11:59
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» توقّع اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» توقّع اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
اليوم 11:48
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
اليوم 11:25
هالاند ولوكا زيدان وشوبير يتصدّرون قائمة لاعبين على خُطى الآباء في المونديال
الرياضة
هالاند ولوكا زيدان وشوبير يتصدّرون قائمة لاعبين على خُطى الآباء في المونديال
اليوم 11:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©