"الطيران المدني" بالكويت: تفعيل خطة الطوارئ إثر استهداف مطار الكويت الدولي وتعليق الرحلات حتى إشعار آخر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت، اليوم الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى (تي1) لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية.

وقال عبد الله الراجحي، المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني الكويتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الجهات المختصة باشرت التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعتمدة لضمان سلامة العاملين والمسافرين وتأمين مرافق المطار.

وأضاف أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية.





وأوضح أن الفرق الفنية والمختصة باشرت أعمال المعاينة والتقييم الشامل للأضرار التي لحقت بالمرافق والمنظومات التشغيلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وإعادة تأهيلها.