21 قتيلاً في حريق ضخم بدلهي

قالت الشرطة الهندية إن حريقاً اندلع في فندق بدلهي ​اليوم الأربعاء وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً، في ⁠واحدة من أسوأ هذه الوقائع في ​العاصمة الهندية خلال السنوات ​القليلة ‌الماضية.

وأضافت الشرطة أن ⁠الفندق ​يقع في منطقة مالفيا ناجار بجنوب دلهي، وهي منطقة سكنية يقطنها طلاب وشبان عاملون.

وقالت ‌الشرطة إن ما لا يقل ‌عن 40 شخصاً تم إنقاذهم حتى الآن.

وأظهرت لقطات بثها ​التلفزيون ألسنة اللهب تلتهم المبنى الذي يتصاعد منه الدخان وواجهاته المتفحمة، في حين تجمع السكان في ممر ضيق قريب ‌لمشاهدة الحريق.



وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الخسائر في الأرواح مأساوية، مقدماً تعازيه لأولئك الذين فقدوا أحباءهم ومتمنياً الشفاء العاجل ​للمصابين.