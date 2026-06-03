رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين

أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كلٍ من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكداً أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وشدد معاليه، في بيان اليوم، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمه لكافة الإجراءات التي يتخذها البلدان لحماية أمنهما الوطني وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مشيداً بكفاءة وجاهزية قواتهما المسلحة في التصدي لهذه الاعتداءات الإجرامية.

وطالب معاليه المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومنع تكرارها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.