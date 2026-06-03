الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكويت تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة

الكويت تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة
3 يونيو 2026 13:43

 أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي كان آخرها فجر اليوم واستهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة وتشكل خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت البحرين
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت

وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجاً عدوانياً منظماً وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه.

وأكدت أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بما يتسق مع القانون الدولي.

المصدر: وام
إيران
الكويت
الطائرات المسيرة
آخر الأخبار
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين
الأخبار العالمية
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين
اليوم 15:00
تغييرات واسعة مرتقبة في صفوف كلباء استعداداً للموسم الجديد
الرياضة
تغييرات واسعة مرتقبة في صفوف كلباء استعداداً للموسم الجديد
اليوم 15:00
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يجري جراحة متقدمة لمريض من غزة حالته الصحية حرجة
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يجري جراحة متقدمة لمريض من غزة حالته الصحية حرجة
اليوم 14:47
الشارقة ترفع علم الإمارات في قلب وارسو وتضع بولندا في حوار حي مع الثقافة الإماراتية والعربية
علوم الدار
الشارقة ترفع علم الإمارات في قلب وارسو وتضع بولندا في حوار حي مع الثقافة الإماراتية والعربية
اليوم 14:42
«الملك الشرقاوي».. تراجع فني وترتيب متأخر في موسم للنسيان
الرياضة
«الملك الشرقاوي».. تراجع فني وترتيب متأخر في موسم للنسيان
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©