الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العثور على جثة مخبأة داخل جدار في النمسا

عناصر من الشرطة النمساوية
3 يونيو 2026 19:10

عُثر على جثة امرأة مخبأة داخل جدار أحد المنازل في النمسا.

وأكدت مصادر رسمية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة عثرت على الجثة داخل منزل في بلدة مونشيندورف، الواقعة جنوبي العاصمة فيينا.

وبحسب ما أوردته صحيفتا «هويتي» و«كرونين تسايتونج»، فإن الجثة تعود لسيدة مسنة، دون الكشف عن هويتها حتى الآن.

من جانبها، أفادت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في فيينا بأن القضية لا تزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أنه تم إصدار أمر بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، من دون تقديم تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

أخبار ذات صلة
إيقاف 6 أشخاص متهمين بالانتماء إلى «داعش» في النمسا
روبوت «Workmate» البشري.. حل تقني مبتكر لسد عجز العمالة الماهرة

ووفقًا للمصادر، تمكن المحققون من دخول المنزل الأسبوع الماضي بمساعدة فرق الإطفاء، ما قاد إلى اكتشاف الجثة المخفية داخل الجدار.

وتبيّن أن المرأة لم تكن تقيم في مونشيندورف بشكل دائم، إذ كان المنزل يُستخدم كمسكن ثانٍ لها. وتقع البلدة الريفية، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة آلاف نسمة، على أطراف العاصمة النمساوية.

ورفض مكتب الادعاء العام التعليق على تقارير إعلامية رجّحت أن الوفاة ربما تعود إلى عدة سنوات، كما لم يؤكد أو ينفِ التكهنات التي أشارت إلى احتمال إخفاء الجثة بغرض الاستمرار في صرف مخصصات الضمان الاجتماعي الخاصة بالمتوفاة.

المصدر: وكالات
النمسا
فيينا
جثة
جريمة قتل
آخر الأخبار
مصر تدين الهجمات التي استهدفت البحرين
الأخبار العالمية
مصر تدين الهجمات التي استهدفت البحرين
اليوم 20:06
«الشطرنج» يشارك في «أولمبياد سمرقند» و«خليجية الناشئين» وبطولة العرب
الرياضة
«الشطرنج» يشارك في «أولمبياد سمرقند» و«خليجية الناشئين» وبطولة العرب
اليوم 19:59
منصور بن زايد يعزي في وفاة محمود أحمد القيسية
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي في وفاة محمود أحمد القيسية
اليوم 19:58
«دبي للسلة» يدشن نهائي الدوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان غداً
الرياضة
«دبي للسلة» يدشن نهائي الدوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان غداً
اليوم 19:45
السيارات الكهربائية الخاصة تشكل 25% من تراخيص السيارات الجديدة في ألمانيا
اقتصاد
السيارات الكهربائية الخاصة تشكل 25% من تراخيص السيارات الجديدة في ألمانيا
اليوم 19:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©