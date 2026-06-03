العثور على جثة مخبأة داخل جدار في النمسا

عُثر على جثة امرأة مخبأة داخل جدار أحد المنازل في النمسا.

وأكدت مصادر رسمية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة عثرت على الجثة داخل منزل في بلدة مونشيندورف، الواقعة جنوبي العاصمة فيينا.

وبحسب ما أوردته صحيفتا «هويتي» و«كرونين تسايتونج»، فإن الجثة تعود لسيدة مسنة، دون الكشف عن هويتها حتى الآن.

من جانبها، أفادت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في فيينا بأن القضية لا تزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أنه تم إصدار أمر بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، من دون تقديم تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

ووفقًا للمصادر، تمكن المحققون من دخول المنزل الأسبوع الماضي بمساعدة فرق الإطفاء، ما قاد إلى اكتشاف الجثة المخفية داخل الجدار.

وتبيّن أن المرأة لم تكن تقيم في مونشيندورف بشكل دائم، إذ كان المنزل يُستخدم كمسكن ثانٍ لها. وتقع البلدة الريفية، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة آلاف نسمة، على أطراف العاصمة النمساوية.

ورفض مكتب الادعاء العام التعليق على تقارير إعلامية رجّحت أن الوفاة ربما تعود إلى عدة سنوات، كما لم يؤكد أو ينفِ التكهنات التي أشارت إلى احتمال إخفاء الجثة بغرض الاستمرار في صرف مخصصات الضمان الاجتماعي الخاصة بالمتوفاة.