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الكويت تخفض طاقم السفارة الإيرانية وتطلب مغادرة اثنين من الدبلوماسيين خلال 24 ساعة

الكويت تخفض طاقم السفارة الإيرانية وتطلب مغادرة اثنين من الدبلوماسيين خلال 24 ساعة
3 يونيو 2026 19:16

سلمت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار اثنين من أعضاء البعثة «غير مرغوب فيهما» وتطلب مغادرتهما أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وأوضح السفير حمد المشعان نائب وزير الخارجية، وفق بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن القرار يأتي على أثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي تجددت فجر اليوم مستهدفة عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقاراً دبلوماسية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وجدد إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكداً رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، وشدد على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية.

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كما أكد حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة بما يتسق مع القانون الدولي.

المصدر: وام
الاعتداء الإيراني
إيران
الكويت
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