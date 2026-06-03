الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
3 يونيو 2026 21:07

أدان معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة على المنشآت المدنية في دولة الكويت ومملكة البحرين، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة اليوم الأربعاء.

وشدد أبو الغيط، في بيان أصدره اليوم، على أن الهجمات الإيرانية غير المبررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية كمطار الكويت الدولي، وسقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية جسيمة، تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة

وطالب الجانب الإيراني بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة، والكفّ عن سياسة الاستفزاز والتصعيد التي تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمهما غير المحدود في كل ما تتخذانه من إجراءات وتدابير مشروعة للحفاظ على سيادتهما وأمن مواطنيهما وسلامة أراضيهما.

المصدر: وام
الكويت
البحرين
أحمد أبو الغيط
آخر الأخبار
«ألعاب القوى» يشارك في 3 بطولات عالمية
الرياضة
«ألعاب القوى» يشارك في 3 بطولات عالمية
اليوم 22:15
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة
اليوم 21:51
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم 21:24
كريستال بالاس يحرض ساج لمغادرة لانس
الرياضة
كريستال بالاس يحرض ساج لمغادرة لانس
اليوم 21:20
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة
اليوم 21:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©