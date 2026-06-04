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لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار

مقر وزارة الخارجية الأمريكية
4 يونيو 2026 09:09

أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس ، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن.

وبحسب البيان المشترك، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة "حزب الله"، وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني.

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وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بناءً على توصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش اللبناني، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".

وأشار البيان إلى أن لبنان وإسرائيل اتفقا على مواصلة المفاوضات المباشرة بهدف بناء الثقة ومعالجة القضايا العالقة الأخرى، وسيعاودان الاجتماع لإجراء محادثات سياسية وأمنية بعد 22 يونيو، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.

المصدر: وام
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة
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