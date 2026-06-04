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الحزب الحاكم يحقق فوزاً ساحقاً بالانتخابات المحلية في كوريا

الحزب الحاكم يحقق فوزاً ساحقاً بالانتخابات المحلية في كوريا
4 يونيو 2026 08:24

حقق الحزب الديمقراطي الحاكم في جمهورية كوريا فوزاً ساحقاً في الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية، كما فاز بمنصب عمدة بوسان، المعقل المحافظ التقليدي، بينما احتفظ حزب المعارضة الرئيسي بمنصب عمدة سيؤول.

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، فاز الحزب الديمقراطي بـ 12 مقعداً من أصل 16 مقعداً رئيسياً لعمد المدن وحكام الأقاليم، بما في ذلك بوسان، بينما حصد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي أربعة مقاعد، بما في ذلك منصب عمدة سيؤول، وذلك وفقاً للنتائج النهائية للتصويت.

 

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ومن بين المقاعد الأربعة عشر التي جرى التنافس عليها في الانتخابات البرلمانية التكميلية، التي أُجريت بالتزامن مع الانتخابات المحلية، فاز الحزب الديمقراطي بتسعة مقاعد، يليه حزب سلطة الشعب بأربعة مقاعد، وفاز مرشح مستقل بالمقعد الأخير.

 

 

المصدر: وام
كوريا
سيؤول
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