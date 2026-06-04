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قتلى في هجوم على شبه جزيرة القرم

حريق مصنع في ريازان (أرشيفية)
4 يونيو 2026 17:01

قال مسؤولون روس، اليوم الخميس، إن هجمات أسفرت ​عن مقتل أربعة أشخاص في شبه جزيرة القرم.
وقال سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه الجزيرة ​إن منطقة غير سكنية في سيمفروبول، المدينة الإدارية الرئيسية في شبه الجزيرة، تعرضت للقصف مما أسفر ‌عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.
وأضاف ‌أكسيونوف، لاحقا عبر تطبيق "تلغرام"، أن شخصا واحدا لقى حتفه وأصيب ثلاثة آخرون ​عندما ضربت طائرة مسيرة أوكرانية قطار ركاب في شرق القرم.
وفي ميناء سيفاستوبول، ‌قال الحاكم ​إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أكثر من 20 مسيرة أوكرانية. ولم يشر إلى وقوع أي إصابات، ​لكنه قال ‌إن ⁠شظايا ‌حطام المسيرات تسبب في ‌أضرار ببعض المباني.
من جهة أخرى، قالت هيئة ⁠الأركان ​العامة ​للجيش الأوكراني، ‌اليوم ⁠الخميس، ​إن كييف ‌قصفت مصنعا ‌في منطقة ريازان ​الروسية.
وأضافت، عبر "تلغرام"، ‌أن الضربة ​تسببت في ​اندلاع ‌حريق ⁠على ‌مساحة تزيد ‌على ⁠400 ​متر مربع.

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المصدر: وكالات
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ريازان
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