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الرئيس اللبناني يعلّق على المفاوضات مع إسرائيل

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
4 يونيو 2026 17:39

أكد الرئيس  اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تشكّل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار.
وأوشح الرئيس عون للصحفيين أن" نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها بما تضمّنه من نقاط مهمة جداً لصالح لبنان، تشكّل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمّل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب".

وأضاف "فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، سيتم إبلاغ الجانب الأميركي بالموقف اللبناني ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية ستحدّد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالمواففة وتقديم الضمانات اللازمة، فيما سيكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضامن المباشر للتنفيذ".

وأوضح أن "الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير سيمون كرم أظهر صلابةً، وكانت المفاوضات أمس بالغة الصعوبة، إلى درجة أن السفير كرم اضطر إلى تعليق جولة التفاوض وأصرّ على عدم الانتقال إلى بحث أي موضوع آخر قبل البتّ بوقف شامل لإطلاق النار، ما استدعى تدخّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات، التي انتهت بالأخذ بالمطلب اللبناني القاضي بوقف شامل لإطلاق النار".

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وأشار إلى أنه "طوال نهار أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم، بقينا على تواصل مع جهات دولية وداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل، كما لعبت دول شقيقة وصديقة دوراً في عملية الضغط لصالح لبنان".

وعن المناطق التجريبية، أعلن الرئيس عون أن لبنان "اقترح أن تكون البداية في بلدتي  زوطرالشرقية وزوطر الغربية، مع يحمر وقلعة الشقيف، نظراً إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة النبطية".

كان بيان صدر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات، والتي عقدت على مدى  يومي أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، أعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

المصدر: د ب أ
جوزيف عون
لبنان
إسرائيل
وقف إطلاق النار
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