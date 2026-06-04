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مقتل 9 فلسطينيين بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة

أحياء سكنية مدمرة بالكامل في مخيم جباليا بغزة - أرشيفية
5 يونيو 2026 01:46

غزة (الاتحاد)

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قتل 9 فلسطينيين، بينهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطير إثر غارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية أمس، على عدد من الشقق والمباني السكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة.
وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة في بيان، إن الضحايا والمصابين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي عقب سلسلة استهدافات متزامنة طالت شققاً ومباني سكنية في مخيم الشاطئ ومنطقتي الشيخ رضوان وتل الهوى غرب وجنوب مدينة غزة.
وأضافت أن الضحايا وصلوا أشلاءً، من بينهم أطفال، فيما تواصل الطواقم الطبية التعامل مع عدد من الإصابات الحرجة التي وصلت إلى المستشفى خلال الساعات الأخيرة.
من جهته، أفاد جهاز الدفاع المدني بأن طواقمه هرعت إلى مواقع عدة تعرضت للقصف من بينها شقة سكنية في إحدى البنايات، إلى جانب استهدافات أخرى في غرب وشمال مدينة غزة. 

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الحرب في غزة
أهالي غزة
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