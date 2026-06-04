الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يتحدث عن تنازلات لأوكرانيا من أجل السلام

بوتين خلال مؤتمر صحفي في سانت بطرسبرغ
4 يونيو 2026 21:39

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من روسيا تقديم بعض التنازلات من أجل اتفاق سلام مع أوكرانيا، وأن روسيا مستعدة للقيام بذلك شريطة أن تفعل أوكرانيا الشيء نفسه.

وأوضح بوتين للصحفيين، في سانت بطرسبرغ، أن روسيا تمتلك جميع الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها العسكرية، وأن قواتها تتقدم في أوكرانيا، لكنها مستعدة لعقد اتفاق مع أوكرانيا سلمياً.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يوجه رسالة مفتوحة إلى بوتين
روسيا.. هجمات بمسيَّرات أوكرانية على سانت بطرسبرغ تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده مُطالبة بتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك بعد يوم من استهداف طائرات أوكرانية مُسيّرة لمجمع نفطي وقاعدة بحرية في سانت بطرسبرغ.

وقال بوتين "روسيا تمتلك منظومة دفاع جوي. نعم، يجب علينا تطويرها. نعم، يجب علينا تعزيزها. وسنفعل ذلك".

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
تنازلات
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. محمد بن حمدان بن زايد يشهد حفل تخريج طلبة مدارس الإمارات الوطنية بمجمع العين
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. محمد بن حمدان بن زايد يشهد حفل تخريج طلبة مدارس الإمارات الوطنية بمجمع العين
اليوم 22:36
الذكاء الاصطناعي قد يحوّل هاتفك إلى جهاز يراقب صحة القلب
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي قد يحوّل هاتفك إلى جهاز يراقب صحة القلب
اليوم 23:57
إيراولا يقود طموحات ليفربول في الموسم الجديد
الرياضة
إيراولا يقود طموحات ليفربول في الموسم الجديد
اليوم 23:51
منتخب الكريكيت يشارك في مباريات دولية بجزيرة جيرسي
الرياضة
منتخب الكريكيت يشارك في مباريات دولية بجزيرة جيرسي
اليوم 23:45
«دبي لكرة السلة» يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي
اليوم 23:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©