زيلينسكي يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق النار

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع وجهاً لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".

وقال الكرملين إن بوتين لم يطّلع بعد على الرسالة، لكنه أشار إلى أن زيلينسكي يمكنه لقاء الرئيس الروسي في موسكو "في أي وقت".

وقال زيلينسكي في رسالته "تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم. أنا أقترح عقد اجتماع".

وتابع "أقترح أن نحدد موعدا لهذا الاجتماع"، وأضاف أن "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات".

كما اقترح تبادلا شاملا لكل أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبرا أن ذلك يمكن أن يشكّل "مقدمة جيدة لإنهاء الحرب".

ونشر زيلينسكي الرسالة المفتوحة غداة هجوم أوكراني بمسيّرات ضد سان بطرسبورج.



