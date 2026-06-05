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وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 370 أسيراً

وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 370 أسيراً
5 يونيو 2026 15:44

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 185 أسيرا من الجانب الروسي و185 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7.471 أسيرا.

وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا، وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

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وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 24 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

المصدر: وام
الأسرى
تبادل الأسرى
روسيا وأوكرانيا
الإمارات
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