بوتين يرد على رسالة مفتوحة وجهها له زيلينسكي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يرى في ​الوقت الحالي أي داع لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد أن نشر زيلينسكي ⁠رسالة مفتوحة يقترح فيها إجراء محادثات مباشرة مع بوتين من أجل إنهاء الأزمة الحالية.

ومضى بوتين قائلا، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبرغ "تحتوي هذه الرسالة على بعض الإشارات التي تتسم بالفظاظة إلى حد ما. ‌هل هذه طريقة لتهيئة الظروف لعقد ‌لقاء وجها لوجه أم طريقة لعدم عقد لقاء وجها لوجه؟ أعتقد أنها كانت ​الطريقة الثانية".

وردا على سؤال طرح عليه في المنتدى الاقتصادي الروسي السنوي بشأن ما إذا كان سيجتمع بالرئيس الأوكراني، قال بوتين "لا أرى أي جدوى لذلك ‌في الوقت الراهن".

وأكد الرئيس الروسي أن الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي إلا عندما تحقق روسيا أهدافها.

وقال "نفترض أن الأعمال العدائية ستنتهي يوما ما. ولا شك أنها ستتوقف عندما نحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".

وفي لقاء ​مع وسائل إعلام دولية أمس الخميس، تمسك بوتين بموقفه بشأن الأزمة وقال إن قواته تتقدم في ساحة ​المعركة كل ‌يوم.

لكنه ⁠أوضح أيضا ‌أن مقترحات الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب للسلام يمكن أن تنهي القتال إذا كانت ⁠كييف مستعدة للتسوية.