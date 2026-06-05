غوتيريش يكرِّم «حفظة السلام» ويشيد بتضحياتهم

نيويورك (وام)

أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن عمليات حفظ السلام تظل من أكثر الأدوات التي يعتمدها المجتمع الدولي فعالية في مواجهة النزاعات، مشيداً بالرجال والنساء الذين يواصلون أداء مهامهم في بيئات شديدة الخطورة لحماية المدنيين، ودعم الاستقرار والسلام.

جاء ذلك خلال بيانه أثناء مشاركته في مراسم تسليم ميدالية داغ همرشولد، وميدالية الكابتن مباي دياني للشجاعة الاستثنائية، وجائزة المدافع العسكري عن المساواة بين الجنسين، وجائزة شرطية الأمم المتحدة للعام، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونوه بإحياء العالم مؤخراً «يوم حفظة السلام»، مشيراً إلى أن الخوذة الزرقاء للأمم المتحدة باتت تمثل رمزاً لأمل المجتمعات التي تواجه أصعب الظروف.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 50 ألفاً من حفظة السلام ينتشرون حالياً في مناطق مختلفة من العالم لحماية المدنيين، والحد من العنف.