بوتين يلتقي المستشار الألماني السابق شرودر

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا ثنائيا مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر.

وأكد يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس": "نعم، لقد التقيا. وكانت محادثة جيدة".

ولم يقدم أوشاكوف أي تفاصيل بشأن فحوى اللقاء أو بشأن احتمالات إجراء مفاوضات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وأفادت تقارير بأن اللقاء عُقد في مقر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.

وكان بوتين قد طرح مؤخرا اسم شرودر كوسيط محتمل في محادثات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

ويبلغ شرودر من العمر 82 عاما، وقد عمل لصالح شركات طاقة روسية بعد فترة من تركه منصبه الحكومي في ألمانيا.

وقوبل مقترح الوساطة بالرفض في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.