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البحرين تشيد بجهود الإمارات في إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

شعار وزارة الخارجية البحرينية
6 يونيو 2026 00:19

رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 370 أسيرًا من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتها في الإفراج عن 7471 أسيرا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر أربع وعشرين عملية وساطة.

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وجددت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ السلام العادل والمستدام.

المصدر: وام
البحرين
الإمارات
وساطة
أسرى
روسيا
أوكرانيا
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