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ويتكوف وكوشنر يلتقيان بخبراء نوويين في أميركا

ستيف ويتكوف و​جاريد كوشنر
6 يونيو 2026 00:30

قال ​مصدر مطلع، الجمعة، إن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص ⁠للرئيس الأميركي دونالد ترامب و​جاريد كوشنر توجها، الخميس، إلى ⁠مختبر "​أوك ريدج" الوطني في ولاية تنيسي للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور ‌في المفاوضات النووية مع إيران.
وأكد ‌المصدر صحة تقرير موقع "أكسيوس" الإخباري بهذا الشأن. لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن اللقاء.
ويُصرّ ترامب على أن يتضمن أي اتفاق لإنهاء التصعيد مع ‌إيران بندا يمنع طهران ​من صنع سلاح نووي.
ويُعتقد أن إيران تمتلك أكثر من ​400 ‌كيلوغرام ⁠من ‌اليورانيوم عالي التخصيب، ‌كانت موجودة في مواقع قصفتها ⁠طائرات أميركية قبل عام.

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المصدر: رويترز
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