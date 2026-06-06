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الأرجنتين توسع نطاق البحث عن بؤر فيروس "هانتا"

الأرجنتين: أزمة فيروس "هانتا" تحت السيطرة
6 يونيو 2026 08:37

ستوسّع الأرجنتين نطاق بحثها عن قوارض حاملة لفيروس هانتا إلى مقاطعة "ميندوزا" الغربية في إطار تحقيق في تفشي المرض المميت على متن سفينة سياحية في أبريل الماضي.

 

وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية ان علماء من معهد "مالبران" للأمراض المعدية، سيذهبون إلى "ميندوزا" لإجراء المزيد من التحقيقات مع خبراء من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" في الفترة من 8 إلى 12 يونيو الجاري.

 

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وأوضحت الوزارة أن مواقع الدراسة الجديدة "اختيرت على أساس معايير بيئية ووبائية-بيئية" مرتبطة بعادات القوارض بحسب الوزارة.

 

من جهتها، أفادت جامعة "ميندوزا" بأن المقاطعة لا يوجد فيها حالياً أي انتشار محلي مؤكد لفيروس "الأنديز" لكن هناك وجود محتمل لقوارض حاضنة للفيروس.

 

المصدر: وكالات
الأرجنتين
هانتا
فيروس هانتا
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