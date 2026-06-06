السبت 6 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكويت تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت

الكويت تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت
6 يونيو 2026 12:37

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتاً من الساعة 4:15 فجر اليوم السبت حتى الساعة 6:15 صباحا في إجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني آثم بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

 

وقالت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الجهات المعنية فعلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني.

 

وذكرت أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظا على سلامة الركاب والطواقم الجوية وضمان استمرار العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

 

أخبار ذات صلة
البحرين تعلن اعتراض صواريخ إيرانية وتدين الاعتداء السافر عليها وعلى الكويت
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

وأوضحت أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات اعتبارا من الساعة 6:15 صباحا.

 

وأضافت أنه تمت إعادة الرحلات المحولة من مطاري الدمام والرياض إلى مطار الكويت الدولي بعد استئناف الملاحة الجوية وإعادة فتح المجال الجوي الكويتي.

المصدر: وام
الكويت
الملاحة
الملاحة الجوية
آخر الأخبار
محمية رأس الخور بدبي.. وجهة بيئية رائدة للاستدامة والحياة الفطرية
الترفيه
محمية رأس الخور بدبي.. وجهة بيئية رائدة للاستدامة والحياة الفطرية
اليوم 12:59
البحرين تعلن اعتراض صواريخ إيرانية وتدين الاعتداء السافر عليها وعلى الكويت
الأخبار العالمية
البحرين تعلن اعتراض صواريخ إيرانية وتدين الاعتداء السافر عليها وعلى الكويت
اليوم 12:42
الكويت تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت
الأخبار العالمية
الكويت تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت
اليوم 12:37
«السامبا والتانجو والفراعنة» ضمن القائمة .. «عواجيز المونديال» رغبة مسك الختام!
الرياضة
«السامبا والتانجو والفراعنة» ضمن القائمة .. «عواجيز المونديال» رغبة مسك الختام!
اليوم 12:36
أمام عبدالله بن زايد.. دُفعة من الدبلوماسيين الجُدد تؤدي اليمين القانونية
علوم الدار
أمام عبدالله بن زايد.. دُفعة من الدبلوماسيين الجُدد تؤدي اليمين القانونية
اليوم 12:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©