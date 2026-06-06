السبت 6 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة

الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة
6 يونيو 2026 15:06

أدانت واستنكرت دولة الكويت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة والتي كان آخرها فجر اليوم السبت في عدوان سافرٍ يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات وغير مكترث بما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والمقيمين ولأمن المنطقة واستقرارها.

 

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 كما تشكل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
"قوة دفاع البحرين" تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.

المصدر: وام
الكويت
إيران
الاعتداء الإيراني
آخر الأخبار
لبنان: مقتل عسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية
الأخبار العالمية
لبنان: مقتل عسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية
اليوم 15:55
7 نظريات تجعل حياتك أكثر هدوءاً واتزاناً
الترفيه
7 نظريات تجعل حياتك أكثر هدوءاً واتزاناً
اليوم 15:50
قائمة أساطير فشلوا في الفوز بكأس العالم.. تعرّف على التفاصيل
الرياضة
قائمة أساطير فشلوا في الفوز بكأس العالم.. تعرّف على التفاصيل
اليوم 15:30
«دبي لأصحاب الهمم» يحتفظ بلقب دوري «السلة 3×3» للموسم الثالث
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يحتفظ بلقب دوري «السلة 3×3» للموسم الثالث
اليوم 15:30
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©