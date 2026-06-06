زيلينسكي: قصفنا مستودع نفط وقاعدة عسكرية في روسيا

​قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ⁠اليوم السبت، إن ​طائرات ​مسيرة ‌أوكرانية ⁠هاجمت خلال ​الليل مستودع نفط في ‌منطقة كراسنودار جنوب ‌روسيا وقاعدة عسكرية قرب ​سان بطرسبرغ في اليوم الأخير للمنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه المدينة.

وأضاف زيلينسكي، في ‌منشور على ​منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "على روسيا ​إنهاء حربها ‌ووقف ⁠هجماتها".

من جانبه، ​قال الجيش الأوكراني، ⁠اليوم السبت، إنه ​استهدف ​خلال ‌الليل ⁠مستودعا ​آخر ومحطة نفط في منطقة سان بطرسبرغ.

ووصف أليكسندر بيجلوف حاكم المدينة ومسؤولو الدفاع المدني القصف بأنه "هجوم واسع النطاق بالمسيرات العسكرية".

وفي مطار بولكوفو في مدينة سان بطرسبرغ، توقفت عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتا في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب الخطر.

وقال المسؤولون إن الدفاعات الجوية نشطة.

وفي اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي الأربعاء، تصاعدت أعمدة من الدخان في السماء فوق البلدة القديمة بعد هجوم على مصفاة نفط.