السبت 6 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يحذّر: ليس أمام إيران خيار سوى التوصل لاتفاق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
6 يونيو 2026 17:44

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران من أنه ليس أمامها خيار آخر سوى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي التصعيد في المنطقة.
وقال ترامب، في مقتطف أولي من مقابلة مع قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية سجلت الجمعة، إنه ليس أمام إيران "خيار آخر" سوى التوصل إلى اتفاق.
وأضاف، في المقابلة التي ستب كاملة غدا الأحد "إنهم أقوياء، إنهم فخورون، لكن سيتعين عليهم القيام بأمور لم يتخيلوا البتة أنهم سيفعلونها".
وأكد الرئيسي الأميركي أن إيران ما زال لديها "21 إلى 22 في المئة" من صواريخها.
وأوضح "لديهم بعض الصواريخ، لديهم بعض المسيّرات. أعتقد أن نسبة الصواريخ المتبقية لديهم قد تراوح بين 21 و22%. هذا عدد كبير من الصواريخ، لكنه ليس بالمقدار الذي كان عليه عندما شننا هجومنا الأول".

أخبار ذات صلة
البديوي يدين بأشد العبارات استمرار اعتداءات إيران على الكويت والبحرين
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
اتفاق
التصعيد العسكري
الشرق الأوسط
آخر الأخبار
غارة إسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على لبنان
اليوم 18:38
حكايات الأساطير و3 نُسخ مونديالية تمنح «أزتيكا» لقب الملعب التاريخي
الرياضة
حكايات الأساطير و3 نُسخ مونديالية تمنح «أزتيكا» لقب الملعب التاريخي
اليوم 18:15
بابا الفاتيكان يلقي كلمة بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يدعو إلى التخلي عن خطاب التفرقة والانقسام
اليوم 18:04
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأخبار العالمية
البديوي يدين بأشد العبارات استمرار اعتداءات إيران على الكويت والبحرين
اليوم 17:52
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر: ليس أمام إيران خيار سوى التوصل لاتفاق
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©