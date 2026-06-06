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البديوي يدين بأشد العبارات استمرار اعتداءات إيران على الكويت والبحرين

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
6 يونيو 2026 17:52

أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، واستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت ومملكة البحرين.

وقال البديوي، في بيان صحفي، إن "استمرار النظام الإيراني في أعماله الإرهابية باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام".

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وأكد مجددا أن هذه الأعمال الإرهابية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول، وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة".

وشدد على أن أمن دولة الكويت ومملكة البحرين يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون وأن دول المجلس تقف موقفا موحدا وثابتا إلى جانبهما وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.

المصدر: وام
مجلس التعاون الخليجي
إدانة
اعتداءات إرهابية
البحرين
الكويت
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