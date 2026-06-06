قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على لبنان

قُتل ستة أشخاص وأصيب أربعة آخرون، اليوم السبت، جراء غارة نفّذها الجيش الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط قتلى وأربعة جرحى "في حصيلة أولية جرّاء غارة معادية استهدفت بلدة السكسكية" .

وأشارت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي المعادي نفذ ثلاث غارات على السكسكية" التي تقع في قضاء صيدا في الجنوب.

تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثمّ تمديده مرّتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".