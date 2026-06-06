الرئيس العراقي: حصر السلاح بيد الدولة يعزز الأمن والاستقرار

هدى جاسم (بغداد)



أكد الرئيس العراقي نزار أميدي، أمس، أن حصر السلاح بيد الدولة يعزز الأمن والاستقرار في البلاد. وقال أميدي خلال منتدى اقتصادي بإقليم كردستان العراق، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى تفاهمات بشأن نزع السلاح بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في البناء والإعمار.

وشدد على أن الاستقرار لم يعد هدفاً محلياً فحسب بل بات شرطاً أساسياً للتنمية المحلية والإقليمية والعالمية.

ولفت الرئيس العراقي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه البلاد تنمية مصادر الدخل وتنويعها، وإنهاء النظام الريعي وتحفيز الاستثمار، وترسيخ بيئة آمنة جاذبة للمستثمرين، مؤكداً أن مكافحة الفساد واجتثاث بؤره بشجاعة ومن دون تردد يمثلان أولوية أساسية في مسار الإصلاح والتنمية.

في السياق، أكدت مصادر أمنية عراقية، أمس، أن القوات العراقية رصدت طائرة مسيّرة مجهولة في محيط مصفى بيجي النفطي، بمحافظة صلاح الدين، وتولت التعامل معها عبر إسقاطها باستخدام أسلحة متوسطة.

وأوضحت المصادر أن عملية التعامل جاءت في إطار التدابير الأمنية المتبعة لحماية المنشآت النفطية، مشيراً إلى عدم تسجيل أضرار أو إصابات.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت قد أعلنت فيه قوات الجيش العراقي سابقاً عن تعرض مصفى بيجي لهجوم واسع بـ 10 طائرات مسيرة في يونيو من عام 2025.