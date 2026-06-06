«الآلية الخماسية» تؤكد دعم عملية سياسية شاملة بالسودان

القاهرة (الاتحاد)



جددت الآلية الخماسية بشأن السودان، والتي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التزامها بدعم إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون، لتعزيز فرص تحقيق سلام مستدام في السودان.

جاء ذلك في بيان مشترك وزعته جامعة الدول العربية، أمس، أكدت فيه الآلية الخماسية أنها أجرت مشاورات مع طيف واسع من أصحاب المصلحة السياسيين والمدنيين السودانيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في السودان.

وذكرت أن المشاورات تناولت السبل الكفيلة بإنشاء اللجنة التحضيرية المقترحة للحوار السياسي السوداني - السوداني الشامل.

وأوضحت أن هذه المشاورات تمثل فرصة مهمة لتشجيع الحوار وتعزيز إجراءات بناء الثقة ودعم الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة قادرة على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ووضع أسس سلام عادل ومستدام.

وأقرت بأن مشاورات أديس أبابا كانت صعبة لكنها مثمرة وشهدت انخراط أطراف سودانية من مختلف الأطياف في العمل المشترك على إعداد مسودات نصوص ومقترحات.

وأضافت أن المشاركين السودانيين سلموا مساهمات مكتوبة إلى الآلية الخماسية على أن تقدم مساهمات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأعربت عن ثقتها بأن الأساس اللازم لإجراء مناقشات جوهرية مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة السودانيين آخذ في التبلور، بما يتيح تمثيلاً أشمل لمختلف الأصوات السودانية.

وأكدت استمرار التزامها بمواكبة أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم الرامية إلى دفع عملية سياسية سلمية وشاملة ضمن إطار متسق ومنسق يحظى بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأعربت الآلية الخماسية عن احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفضها أي محاولات لتقويض هذه المبادئ، بما في ذلك فرض هياكل حكم موازية قد تؤدي إلى مزيد من تشتيت الدولة السودانية. ودعت جميع الأطراف ذات النفوذ إلى دعم جهود خفض التصعيد، والمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى سلام تفاوضي ودائم.

في السياق، أعلنت مجموعة حقوقية سودانية، أمس، مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية بولاية شمال كردفان.

وقالت مجموعة محامي الطوارئ، في بيان صحفي: «استهدفت طائرات مسيّرة أمس قريتي الخشخاشة والبقريات بمحيط منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة حرجة جرى إسعافهم إلى منطقة المرخ لتلقي العلاج».

وأضافت أنه في المنطقة ذاتها، استهدفت هجمة أخرى مركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة شخص واحد، مشيرة إلى أنه ترتب على هذه الحوادث ارتفاع عدد المركبات المدنية المستهدفة في المنطقة منذ 28 مايو الماضي إلى خمس مركبات، في نمط متكرر يستهدف وسائل مدنية دون تمييز.

وأدانت مجموعة محامي الطوارئ هذه الهجمات التي أودت بحياة مدنيين وألحقت إصابات جسيمة، مؤكدة أنها ليست حوادث معزولة، بل امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للأعيان المدنية، بما يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.