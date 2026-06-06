عون: لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه

بيروت (وكالات)



أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه.

وأدان الرئيس عون، في بيان صحفي، بـ «أشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي - النبطية صباح أمس وأدى إلى مقتل ضابطين وعسكري».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله: إن «هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع»، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لن تثني لبنان عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة.

ودعا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته، ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره».

بدوره، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس، على أن الدولة اللبنانية لن تتخلى عن الجنوب اللبناني وعما اعتبره حق لبنان في سيادته وأمنه، مؤكداً أن اتفاق الطائف يحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.

وفي كلمة له خلال إطلاق مشروع تطوير مطار رينيه معوض شمالي لبنان، قال سلام إن معاناة الجنوب هي معاناة كل اللبنانيين، وإنه لا استقرار في البلاد طالما بقي الجنوب مهدداً.

وأعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل 3 من العسكريين، ضابطين وجندي، في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان، وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: إن الاستهداف جرى على طريق كفرتبنيت الخردلي في قضاء النبطية.

وأضاف البيان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يزيد الجيش عزماً على التصدي لما وصفه بمحاولات إفشال المساعي الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.



غارات إسرائيلية

في سياق متصل، قُتل ستة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية جنوب لبنان، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات طالت بلدات جويا، والزرارية، والصرفند، تزامنت مع حركة نزوح واسعة للسكان من بلدات جنوبية عدة عقب إنذارات وإخلاءات وجهها الجيش الإسرائيلي للمواطنين في تلك المناطق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر بإجلاء فوري لجميع السكان من خمس بلدات وقرى في جنوب لبنان أمس. وقال المتحدث باسم الجيش، إنه يتعين على السكان مغادرة منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، مضيفاً في منشور على «إكس»، إن أي شخص يبقى بالقرب من مقاتلي حزب الله ومنشآتهم أو مخازن ذخيرتهم يعرض حياته للخطر.

وأمس الأول، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 650 غارة في جنوب لبنان خلال أسبوع. وقال، في بيان، إن «سلاح الجو هاجم، ضمن قيادة المنطقة الشمالية، أكثر من 650 هدفاً خلال الأسبوع الأخير، زاعماً أنها تابعة لـ«حزب الله».

وادعى أنه بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، تمت تصفية أكثر من 125 مسلحاً في جنوب لبنان، علماً بأن الهجمات الإسرائيلية توقع غالباً قتلى بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال.



قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان

أعلن الجيش ​اللبناني، أمس، أن قائد ⁠الجيش العماد رودولف هيكل ​غادر ​البلاد ‌متوجهاً إلى باكستان في ظل الجهود الباكستانية ‌للتوسط من أجل ‌إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ​على إيران التي امتدت أيضاً إلى لبنان.

وقال الجيش، ‌إن الزيارة ​جاءت بدعوة من نظير هيكل ​في ‌باكستان، لكنه ⁠لم ‌يقدم ‌بعد مزيداً ⁠من التفاصيل حول ​الغرض منها أو مدتها.