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موريتانيا تعترض زورقا مكتظا يحمل عشرات المهاجرين

موريتانيا تعترض زورقا مكتظا يحمل عشرات المهاجرين
6 يونيو 2026 22:55

موريتانيا تعترض زورقا مكتظا يحمل عشرات المهاجرين
موريتانيا: توقيف زورق يحمل 193 مهاجرا 

أعلن خفر السواحل الموريتاني، اليوم السبت، عن اعتراض زورق مكتظا يقل نحو 200 مهاجر غير نظامي كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري بإسبانيا عبر المحيط الأطلسي.

وأوضح بيان للخفر أن "العملية تمت في إطار مهام الرقابة والإنقاذ التي يضطلع بها خفر السواحل الموريتاني في المياه الإقليمية الموريتانية، وأن قوة الخفر تمكنت بالقرب من المياه المحاذية لمؤسسة سوق السمك بنواكشوط، من توقيف زورق يحمل مهاجرين غير نظاميين، كان قادماً من العاصمة الجامبية بانجول وعلى متنه 193 مهاجراً".

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وأضاف أن "جنسيات المهاجرين الذين تم التكفل بهم هي 184 من جامبيا وستة سنغاليين ونيجيري واحد وواحد من سيراليون وبنيني واحد".

ويضم المهاجرون 154 رجلا من بينهم رجل واحد نُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة و27 امرأة، من بينهن امرأة واحدة فارقت الحياة، و12 قاصرا من بينهم 7 أطفال.

وأضاف خفر السواحل أنه باشر تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للمهاجرين فور إنقاذهم، كما تم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة بعمليات الإنقاذ البحري وحماية الأرواح في عرض البحر.

المصدر: د ب أ
موريتانيا
خفر السواحل
قارب
مهاجرون
جزر الكناري
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