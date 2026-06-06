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إندونيسيا وماليزيا توسعان تعاونهما العسكري

إندونيسيا وماليزيا توسعان تعاونهما العسكري
6 يونيو 2026 23:18

عززت وزارة الدفاع الإندونيسية، العلاقات الثنائية من خلال الارتقاء بمستوى التعاون العسكري مع وزارة الدفاع الماليزية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية اليوم السبت.

وتمثلت هذه الجهود في اجتماع عقد بين دوني إيرماوان توفانتو نائب وزير الدفاع الإندونيسي، ونائب الأمين العام للسياسات بوزارة الدفاع الماليزية، داتوك محمد يني بن داود، في مقر وزارة الدفاع.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة، ناقش المسؤولان أيضا الخطط المتعلقة بالاجتماع المقبل لوزراء دفاع دول مجموعة "آسيان بلس" التي تضم الدول الإحدى عشرة الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعددا من شركائها.

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وقال توفانتو إن هذا المنتدى تأسس لتعزيز التعاون العملي في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان توسيع التعاون العسكري، بما يشمل أنشطة التدريب المشترك مع الدول الأعضاء في رابطة آسيان.

وأضاف نائب وزير الدفاع الإندونيسي أنه أجرى مع محمد يني بن داود مباحثات ودية وبناءة، سادتها أجواء من التفاهم طوال فترة الاجتماع.

المصدر: د ب أ
إندونيسيا
ماليزيا
تعاون عسكري
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