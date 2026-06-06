خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران.. «إرهاب منظّم» ضد دول الجوار

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)



شدّد خبراء ومحلّلون على أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة ضد دول المنطقة تعكس السلوك العدواني الذي يتبنّاه النظام الإيراني، وتؤكد أنه نظام إرهابي يُهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، محذّرين من خطورة استهداف المنشآت والبنى التحتية الحيوية في دول المنطقة.

وأكد الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن النظام الإيراني يمارس الإرهاب المنظّم ويسعى إلى فرض هيمنته بالقوة، مما يستوجب معاقبته كخطوة ضرورية في إطار الردع.

وقال فداء الحلبي، المحلل السياسي، إن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على البحرين والكويت تُعد دليلاً يرسّخ وجهة النظر تجاه نظام طهران بأنه نظام إرهابي ويؤكد سلوكه العدواني تجاه دول الخليج.

وأضاف الحلبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الاعتداءات الآثمة المتكررة، التي أسفرت عن ضحايا وأضرار مادية جسيمة وشكّلت اعتداءً همجياً على سيادة دول المنطقة، سواء الكويت أو البحرين أو غيرهما، ليست رد فعل على ضربات أميركية كما يزعم نظام طهران، ولا تستهدف مصالح الولايات المتحدة كما يدّعي، بل تستهدف المنشآت والبنى التحتية الحيوية لدول المنطقة، وبالتالي فإن المستهدف من هذه الهجمات هو شعوب المنطقة ومقدّراتها.

وأشار إلى أن نظام طهران، عبر هذه الاعتداءات، يمارس الإرهاب المنظم ويطمح إلى فرض هيمنته بالقوة على دول الخليج العربي، وهو ما يستدعي وقفة دولية وإدانة واضحة وتجريماً لهذا السلوك العدواني، بما يستوجب معاقبة نظام طهران كخطوة ضرورية في إطار الردع.

وذكر المحلل السياسي أن التكاتف الخليجي العربي اليوم يُعد أمراً حيوياً لصدِّ هذا التهديد الوجودي ومنعه من التوسع أو التصاعد، مشيراً إلى أنه لا بدّ من بروز مواقف جادة وحازمة من المؤسسات الدولية، إلى جانب تصعيد إجراءات حظر التعامل مع نظام الإرهاب في طهران، كنوع من الضغط عليه وزيادة عزلته.

من جهته، قال الخبير الياباني، وكبير الباحثين في مركز الدراسات اليابانية، ساتارو ناجوا، إن التهديدات التي طالت دولاً خليجية، بينها الكويت والبحرين، تواجه رفضاً دولياً متزايداً باعتبارها تمسّ استقرار منطقة تُعد شرياناً رئيسياً للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأضاف ناجوا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المجتمع الدولي ينظر بقلق إلى أي محاولات لتوسيع نطاق التوترات الإقليمية أو نقل تداعيات الصراع إلى دول حافظت على مواقف واضحة تدعو إلى التهدئة وتجنُّب الانخراط في المواجهات العسكرية.

وأشار إلى أن السرديات التي تحاول تبرير استهداف دول الخليج أو الزج بها في الصراع القائم تتناقض مع المواقف الرسمية المعلنة لهذه الدول، وفي مقدمتها الإمارات، التي أكدت بشكل واضح عدم السماح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي عمليات عسكرية ضد إيران.

وذكر الخبير الياباني أن التهديد أو التشكيك في مواقف الدول الخليجية المعتدلة لا يجد قبولاً لدى القوى الدولية التي ترى أن أمن الخليج واستقراره يمثّلان ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى أن أي تصعيد ضد هذه الدول من شأنه أن يزيد من عزلة إيران ويعزّز الدعم الدولي للمواقف الداعية إلى احترام سيادة الدول وعدم توسيع دائرة الصراع.