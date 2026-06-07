غارات جوية تستهدف مناطق متفرقة من أوكرانيا

قُتل شخصان جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها، وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ والسلطات الأحد.

وفي زابوريجيا (جنوب شرق البلاد)، شنت روسيا غارة جوية بطائرة مسيرة على ضواحي عاصمة الإقليم، ما أسفر عن مقتل رجل، وفق ما ذكر عناصر الإنقاذ الأوكرانيون على تطبيق تلغرام.

كما قُتل رجل في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط أوكرانيا) التي استُهدفت بهجمات بطائرات مسيرة وغارات جوية، بحسب الإدارة العسكرية المحلية التي أفادت بإصابة شخص واحد.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة في وقت من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في لندن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الأحد أنها اعترضت 95 طائرة مسيّرة أوكرانية منذ مساء اليوم السابق.



