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أمطار غزيرة في اليابان وتحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات

أمطار غزيرة في اليابان (أرشيفية)
7 يونيو 2026 12:54

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الأحد، على جنوب جزيرة كيوشو الواقعة في جنوب غرب اليابان، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى التحذير من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة، وارتفاع منسوب المياه في الأنهار أو فيضانها.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن هناك نطاقات مطر خطية - وهي مساحات تتكون فيها سحب ممطرة كبيرة، تتشكل تباعا فوق المنطقة نفسها - قد تشكلت فوق مقاطعتي ميازاكي وكاجوشيما، في وقت متأخر من صباح اليوم الأحد، وهو الأمر الذي ينذر بشكل كبير من خطر وقوع كوارث.

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وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المرجح أن تظل حالة الطقس غير مستقرة تماما في جميع أنحاء غرب اليابان، مع احتمال تعرض شيكوكو - وهي إحدى الجزر الرئيسية الأربع في اليابان - لهطول أمطار غزيرة بما يكفي لإصدار تحذيرات.

 

المصدر: وكالات
اليابان
الأمطار
الأمطار الغزيرة
فيضانات
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